Atentado com carro-bomba mata ao menos 16 e fere 25 em Bagdá

Ao menos 16 pessoas morreram e 25 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba em um mercado de Bagdá, capital do Iraque, nesta quinta-feira (16), segundo a agência France Presse.

De acordo com um funcionário do ministério do Interior, a explosão aconteceu no bairro de Bayaa, ao sul de Bagdá. Na última terça-feira (14), quatro pessoas morreram em outro ataque neste mesmo bairro.

Ainda segundo a fonte, este seria o terceiro atentado em três dias na cidade.