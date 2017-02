41 armas apreendidas

Um levantamento divulgado nesta semana pelo 8º Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira apontou que nesses primeiros dias do ano 2017 já foram apreendidas 41 armas de fogo no município. As apreensões envolvem revólveres, escopetas e até mesmo pistola.

De acordo com o capitão Casagrande, comandante da PM, o número expressivo é reflexo do trabalho do grupo de inteligência da Polícia Militar associado à ajuda da comunidade. “Com essa guerra entre as facções criminosas, os infratores estão se armando, mas a PM tem atuado firmemente. Em menos de dois meses já foram tiradas de circulação 41 armas de fogo e o trabalho vai continuar intenso”, salientou.

As apreensões mais recentes ocorreram na quarta-feira, 15. Na região da Feira Livre dos Colonos, os PMs encontraram um revólver calibre 38, municiado com quatro balas. Já No Bairro Eugênio Areal, uma escopeta foi encontrada em mais uma investida da PM. “A participação da comunidade tem sido determinante. Por isso, esperamos continuar contando com a ajuda da população”, frisou.

Grande parte das apreensões deste ano ocorreu no Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema.

(Com informações SenaOnline)