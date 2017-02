Senado dos EUA autoriza compra de armas por pessoas com doença mental

O Senado dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira (14) uma norma da administração Barack Obama que proibia cerca de 75 mil pessoas com doenças mentais de comprar armas de fogo.

A medida foi aprovada por 57 votos favoráveis a 43 contrários e segue para sanção do presidente Donald Trump.

A norma derrubada era direcionada a pessoas com doenças mentais cujos bens são administrados por terceiros, e era uma das tentativas do governo Obama de reforçar os pré-requisitos para compra de armas com o objetivo de reduzir a violência nos EUA. Críticos dizem que a medida era muito abrangente e contribuía para a estigmatização de pessoas com doença.

A maioria republicana do Senado tem se aproveitado da presença de um correligionário na Casa Branca para reverter leis implementadas pelo governo Obama. (Folhapress)