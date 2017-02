Rio Branco volta a ser alvo de atentados; 5 ônibus são incendiados por criminosos e população fica aterrorizada

A noite de terça-feira (14) e madrugada de quarta-feira (15) foram marcadas por ataques criminosos orquestrados por membros de facções criminosas que atuam no estado do Acre. Na capital Rio Branco pelo menos quatro ônibus do transporte coletivo foram incendiados, e até o Terminal Urbano foi fechado como forma de precaução.

O primeiro caso de incêndio à ônibus foi por volta das 19 horas nas proximidades da Praça da Juventude do bairro Recanto dos Buritis, os demais ocorreram por volta das 23 horas, nos bairros Taquari, na região do 2º distrito, e conjunto Jequitibá e Ilson Ribeiro, na região do Calafate. Os veículos tiveram perca total, e o prejuízo é de aproximadamente R$ 1 milhão.

No Recanto dos Buritis os criminosos teriam afirmado que os ataques eram em represália à morte de membros do “Bonde dos 13” durante confronto com o BOPE na tarde da última segunda-feira (13).

Também foi registrada uma tentativa mal sucedida de incêndio ao ônibus que faz a linha do bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu conter as chamas antes que destruíssem o veículo.

A sensação de pânico das pessoas era relatada através de postagens nas redes sociais. A universitária Hélida Bandeira contou os momentos de terror que viveu quando criminosos invadiram o ônibus em que ela voltava para casa.

“Entraram dois bandidos no ônibus que eu vinha, parada final do Aeroporto Velho já começaram a colocar fogo e o motorista correu deixando os passageiros dentro. Foram os próprios bandidos que abriram as portas dizendo que não queriam nos machucar”, disse a jovem em seu perfil no Facebook.

No Terminal Urbano os motoristas se recusavam a sair sem a presença de policiais dentro dos coletivos para fazerem a segurança dos passageiros durante a última viagem e também para acompanhar os trabalhadores até a garagem. Apesar da ação dos policiais militares nas ruas da cidade, não foi informada a prisão de nenhuma pessoa com ligação direta nos ataques criminosos. (Com informações Folha do Acre)

Veja o Vídeo