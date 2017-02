Rio Branco recebe Figueirense pela sobrevivência do Acre na Copa do BR

O futuro do futebol acreano na Copa do Brasil 2017 está nas mãos, ou melhor, nos pés do Rio Branco-AC. Nesta quarta-feira (15), o Estrelão faz a estreia oficial na temporada e tem como responsabilidade tentar manter o estado vivo na competição nacional. A equipe vai receber oFigueirense, a partir das 23h30 (de Brasília), na Arena da Floresta, na capital acreana, com a obrigação da vitória, já que o confronto é de jogo único e o empate dá a vaga à segunda fase ao time visitante, conforme o novo regulamento do torneio.

O Estrelão iniciou a pré-temporada no dia 3 de janeiro, sob o comando do técnico Célio Ivan. O treinador, no entanto, deixou o clube antes mesmo de estrear, substituído por Cristian de Souza, que assumiu a equipe no dia 27 de janeiro.

Nos quase 20 dias de trabalho à frente do elenco alvirrubro, Cristian comandou a equipe em dois jogos-treino, contra Andirá e Humaitá, partidas que terminaram com vitórias por 1 a 0 do Rio Branco. De acordo com ele, o tempo foi curto para aplicar o estilo de jogo que deseja, por isso, a prioridade foi focar na organização defensiva. Sem um camisa 9 de ofício, o treinador deve apostar em um ataque de velocidade formado por Adriano e Araújo Jordão. Os dois foram os autores dos gols nos amistosos da pré-temporada.

A classificação do Rio Branco significaria a quebra de uma escrita de três jogos. O futebol acreano nunca venceu o catarinense em duelos na Copa do Brasil. Os três encontros foram realizados em 2014. O próprio Figueirense encarou o Plácido de Castro na primeira fase e, em dois jogos, empatou por 0 a 0, no Acre, e venceu por 3 a 1, em Florianópolis. No outro confronto entre os dois estados, a Chapecoense superou o Rio Branco por 2 a 0, no Acre.

Do lado do Figueirense, que volta ao Acre pela segunda vez, o técnico Marquinhos Santos espera uma equipe que atue com inteligência para voltar para casa com a classificação. Apesar da instabilidade do time no início deste ano, que em seis jogos – cinco pelo Campeonato Catarinense e um pela Copa da Primeira Liga -, venceu dois, perdeu três e empatou um, Marquinhos Santos espera que os jogadores entrem focados e esqueçam a pressão que vêm sofrendo da torcida por conta do desempenho irregular, para não serem surpreendidos pelo time acreano.

Os ingressos para a partida estão à venda desde a última quinta-feira. São 2,5 mil bilhetes disponíveis que podem ser adquiridos nas lojas do Supermercado Araújo do Aviário, Isaura Parente, Rua Rio de Janeiro e Tangará, no Posto Ipiranga do Mercado do Bosque e na bilheteria no clube, no CT José de Melo, em Rio Branco. Os preços são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O duelo terá trio de arbitragem do Amazonas. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso será o árbitro principal e terá Jander Rodrigues Lopes e Alexsandro Lira de Alexandre como auxiliares. O quarto árbitro será Fábio Santos de Santana, do Acre.

Globoesporte