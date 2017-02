Rio Acre começa a subir após chuvas fortes nas cabeceiras

Conforme previsto pela Defesa Civil, o nível do Rio Acre voltou a subir em Rio Branco nesta quarta-feira, 14, como consequência da intensa chuva que caiu nas cabeceiras no começo da semana. Às 6h desta quarta-feira, o Rio Acre estava medindo 7,80 metros, 20 centímetros a mais que a medição da noite passada. “Como choveu concentradamente e o rio subiu muito em Assis Brasil, essa água deve chegar a Rio Branco neste final de semana. A elevação será considerável”, reafirmou o coronel George Santos, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

As chuvas na cabeceira estão elevando as águas gradativamente ao longo de toda bacia hidrográfica do Rio Acre. Em Assis Brasil, o nível saiu de 9,96m e nesta quarta amanheceu com 11,83m. Em Brasileia, o rio media 4,09m na noite de terça-feira e amanheceu com 8,11m.

O Riozinho do Rôla, maior tributário do Rio Acre, está vazando. Seu nível saiu de 9,42m na noite de terça-feira para 9,33m nesta quarta-feira. As chuvas no Baixo Acre serão moderadas e não devem influenciar mais fortemente na elevação dos rios nos próximos dias. (Com informações Folha do acre)