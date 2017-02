Quebra de monopólio das empresas de ônibus e projeto de transporte alternativo são debatidos na Aleac

A quebra do monopólio das empresas de transporte coletivo de Rio Branco e a apresentação de um projeto alternativo de transporte de passageiros foram debatidos na manhã desta quarta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A iniciativa é do deputado estadual Eber Machado (PSDC), que informou que estaria fazendo um estudo aprofundado do tema para apresentar uma proposta ao prefeito da capital.

“Este é um tema que está sendo discutido amplamente que é o transporte coletivo oferecido à população. A primeira coisa que gostaria de propor é que tem que acabar com o monopólio que existe na capital. Ou nós acabamos com o monopólio, ou os discussões não vão avançar. Estamos fazendo um estudo sobre o transporte alternativo que pode ser uma saída para a população”, destaca Eber Machado.

Segundo Machado, o debate apenas político do tema “é ruim para economia do estado, ruim para população. O valor que está sendo cobrado é superior ao valor cobrado em grandes capitais. É preciso que tenhamos coragem para abrir este debate com a sociedade. Abrindo a livre concorrência para que tenhamos transporte alternativo, sem ficar refém das empresas de ônibus”, ressalta.

Machado enfatiza que é competência do município a questão do transporte coletivo, mas todos precisam participar do debate. “É de competência de todos nós. O transporte alternativo em vans e micro-ônibus é importante, não fazendo um debate com fins políticos como está acontecendo. Vamos propor ao prefeito Marcus Alexandre, um projeto de livre concorrência para fazer a quebra do monopólio”, finaliza. (Com informações AC 24 Horas)