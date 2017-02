Pais de bebê que morreu na UPA há 1 ano continuam sem resposta

Hoje, quarta-feira (15), faz exatamente um ano que Pedro Lucas Muniz, um bebê de apenas quatro meses, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco após fazer uma nebulização e os pais continuam sem resposta sobre a investigação que pode ou não responsabilizar a unidade pela morte da criança.

José Veronicio Marinho e a esposa Meury Muniz, receberam o laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML) no dia 5 de abril do ano passado, quase 50 dias após o óbito.

Procurada pela redação do site, a Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE) informou que o caso da criança segue sobre investigação e aguarda uma nova perícia para dar continuidade a apuração dos fatos.

Na época o laudo apontou como causa da morte, insuficiência respiratória aguda e ressaltou que o laudo foi enviado à Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE) e também para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Entenda o caso:

O bebê deu entrada na unidade com sintomas de virose e após fazer sessões de nebulização, a criança teve uma insuficiência respiratória aguda e morreu. Os pais alegam que durante a ministração dos medicamentos, houve negligência médica e esperam o findar da investigação para decidir se vão ou não dar entrada em um processo contra o Estado.

Em coletiva no dia 18 de fevereiro, o secretário de saúde em exercício, Kleyber Guimarães, informou que com base nos relatórios, ele descarta que houve negligência médica na morte da criança. (Com informações ORioBranco)