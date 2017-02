Marcus Alexandre encaminha para Câmara de Vereadores projeto de lei para manter a tarifa de ônibus a R$1 para estudantes

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Com grande esforço, subsídio beneficia também os demais usuários, que vão pagar R$3,50 na passagem. A Prefeitura vai subsidiar R$0,30 centavos na tarifa normal e R$0,90 centavos na tarifa do estudante.

O prefeito Marcus Alexandre assinou nesta quarta-feira, 14, a proposta de projeto de lei que mantém a tarifa de R$1,00 para os estudantes de Rio Branco. A proposta de PL foi encaminhada ainda de manhã para a Câmara de Vereadores. Marcus Alexandre recebeu na sede da Prefeitura um grande grupo de estudantes e representantes de organizações como a União Brasileira de Estudantes Secundarista (UBES) e a União Nacional dos Estudantes (UNE) que pediram a permanência da tarifa de R$1,00 para estudantes, benefício adquirido em 2013 pela categoria.

A tarifa está congelada em R$1 para os estudantes desde 2013. Mais de 70 mil alunos das redes pública e privada utilizam o benefício na capital. O projeto de lei altera a Lei Municipal nº 1.964, de 26 de março de 2013 e segue a Política Nacional de Mobilidade Urbana que possibilita ao Executivo Municipal pedir autorização dos vereadores para a elevação do percentual máximo da subvenção prevista nessa lei. Esse percentual, com a nova lei, será ampliado de 20% para 50% abrindo a possibilidade de se subvencionar até 10% do valor da tarifa aplicável aos demais usuários –de modo que, ao final dos cálculos, a passagem para o estudante permaneça em R$1,00 e para o usuário comum o valor de R$3,50.

“O aumento do valor da tarifa se justifica se considerarmos que o valor de R$ 3,00 (três reais) vem sendo mantido desde o início de 2015, portanto, há mais de 2 anos, além do fato de que tinha vigência lei municipal que dava isenção de ISSQN e outorga às empresas. A forte elevação nos preços dos principais insumos e a significativa redução no número de passageiros pagantes nos últimos anos, além da perda da eficácia da lei municipal que concedia isenção tributária às empresas, infelizmente pressionou a tarifa exatamente quando a população mais sente os efeitos da crise econômica por que atravessa o país”, diz a mensagem que Marcus Alexandre encaminhou à Câmara de Vereadores pedindo a autorização para fazer a subvenção. ( Assessoria)