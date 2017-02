Homem é sequestrado no Bairro Cafezal, levado para a Br-364 e espancado por bandidos

Um homem de 38 anos de idade, residente na cidade de Sena Madureira, passou por maus bocados na manhã desta quarta-feira. Ao trafegar de bicicleta por uma das Ruas do Bairro cafezal, ele foi abordado por três bandidos e forçado a entrar em carro, modelo Pálio, quatro portas, cor preta. A cena foi presenciada por alguns moradores que ficaram apavorados no momento.

Após dominar o morador, o bando amarrou o mesmo dentro do carro e o levou até o km 2, da Br-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. O morador identificado como José Benilson Jesus dos Santos foi espancado pelos criminosos e depois abandonado por eles em um local ermo.

Para a polícia, a vítima contou que os bandidos queriam saber se ele era integrante da facção criminosa Bonde dos 13. Só escapou com vida porque conseguiu convencer os meliantes de que ele não era de nenhuma facção, mesmo assim, foi bastante espancado. José Benilson deu entrada no Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico.

Até agora os três ocupantes do veículo não foram identificados. (SenaOnline)