Exército pode ser acionado para reforçar policiamento nas ruas de Rio Branco

A série de ataques iniciada na noite desta terça-feira, dia 14, em Rio Branco, não vai ser gratuita aos criminosos. Segundo apurado, o Governo do Acre pode acionar as Forças Armadas nas próximas horas, com o intuito de reforçar o policiamento nas ruas da Capital. A princípio, a informação é que todo o efetivo da polícia estadual está em campo.

Casos semelhantes ocorreram em estados como o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na Capital fluminense, por exemplo, homens do Exército apoiam as ações das polícias Militar e Civil no combate às ações criminosas que se mantiveram em alta nas últimas semanas.

Segundo a polícia, os ataques que ocorrera estão relacionados às mortes de criminosos ligados a facções criminosas instaladas no Acre. Esses bandidos morreram durante confronto com homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) no início da semana. (Com informações AC 24 Horas)