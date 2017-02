Detran alerta aprovados em concurso para o fim do prazo de entrega de documentos

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Acre) alerta para o fim do prazo de entrega de documentos e a assinatura do contrato de trabalho referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio do órgão.

A chamada foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 10 e lista candidatos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O documento convoca 35 candidatos aprovados no último certame, sendo quatro examinadores de trânsito, 25 orientadores e seis vistoriadores.

“Em Rio Branco, apenas três candidatos compareceram para assinatura do contrato. Nós queremos chamar atenção dessas pessoas para que elas não percam essa oportunidade”, disse a diretora administrativa e financeira, Alana Albuquerque.

Os documentos listados no edital devem ser apresentados até o dia 20 de fevereiro. Os convocados para Rio Branco devem comparecer à sede do Detran, localizada na Avenida Ceará, 3059 – Jardim Nazle, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Já os de Cruzeiro do Sul, no endereço Boulevard Thaumaturgo, 1180 – Centro, no mesmo horário.

Mais informações podem ser acessadas no DOE do dia de 10 de fevereiro