Ave símbolo do México corre risco de extinção

O governo mexicano anunciou um plano para proteger a águia real, ave símbolo que aparece na bandeira e no escudo do México, que corre risco de extinção.

A iniciativa será feita com a colaboração dos ministérios da Defesa Nacional e de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México, e tem o objetivo de criar um centro nacional de controle e proteção da espécie, cuja construção custará cerca de US$ 700 mil.

A estrutura, que ficará localizada no Colégio Militar, terá duas jaulas de 684 metros quadrados para que as aves desta espécie sejam mantidas em cativeiro.

O anúncio foi realizado pelo secretário de Defesa Nacional, Salvador Cienfuegos, e pelo ministro Rafael Pacchiano, que entregaram duas águias recuperadas nos estados mexicanos de Chihuahua e Vera Cruz. As duas se somam com outras quatro espécies encontradas em 2016.

A águia real é considerada um “símbolo da liberdade” e as autoridades afirmam que assumiram um “compromisso institucional” para protegê-las. De acordo com especialistas, a ave sobrevoa o país desde 10 milhões de anos atrás.

Segundo a ONG “Espaços Naturais”, “a águia real viu nascer cada um de nossos povos originários”. Desde 2013, a entidade conta com um programa para promover a recuperação desta espécie ameaçada de extinção devido a sua captura ilegal.

“Trabalhamos em conjunto realizando, em paralelo, ações de monitoramento, de conservação, de educação e de difusão para garantir sua conservação ao longo prazo”, ressalta a ONG.