A Terra será mesmo destruída nesta quinta? Astrônomos respondem

Boatos sobre a colisão de um asteróide com o nosso planeta têm deixado muita gente com me

Será que o mundo vai mesmo acabar amanhã, quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017? A pergunta paira no ar em diversas rodas de conversas entre amigos mundo afora. Pois bem, a história surgiu quando o tabloide britânico Daily Mail publicou uma entrevista com um suposto astrônomo russo, que disse que o asteroide 2016 WF9 colidiria com a Terra, provocando tsunamis e até mesmo a extinção da vida no planeta.

De acordo com o UOL, o suposto fim do mundo de amanhã é um boato. Pelo menos é o que disseram astrônomos da Sociedade Astronômica Brasileira. “Não há fundamento científico para a notícia sobre o fim do mundo em 16 de fevereiro devido à colisão do asteroide 2016 WF9 com a Terra”, disse a SAB em nota.

O WF9 tem aproximadamente entre 0,5 e 1,0 km de diâmetro e completa uma volta em torno do Sol a cada 1780 dias. A passagem do corpo celeste pelo ponto mais próximo à Terra será, na verdade, no dia 25 de fevereiro. A distância será de aproximadamente 51 milhões de km.