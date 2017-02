Corpo de jovem desparecida é encontrado por populares em matagal no Bairro Taquari

Fim das buscas pela a adolescente Rogéria Pessoa de Brito, conhecida como ”Aline”, 17 anos. O corpo da jovem foi encontrado na manhã desta quarta-feira, (15), aos fundos de uma chácara localizada na rua Baguari, bairro Taquari, situada na região do Segundo Distrito.

Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados via CIOSP (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública), onde dizia que o corpo de uma mulher teria sido encontrado em avançado estado de decomposição, dentro de um matagal localizado nas dependências da Chácara Santa Bruna, situada na via principal do bairro.

Os militares se deslocaram até o local informado, ao chegar, encontraram o corpo da jovem dentro do mato, como a vítima não portava nenhum documento, não foi possível identificá-la naquele momento. A guarnição acionou uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo e encaminhar até a instituição para os procedimentos viáveis.



No órgão especializado, uma amiga da jovem, que trabalhava juntamente com a vítima fazendo programas sexuais, reconheceu Rogéria através de uma tatuagem na perna e por causa de suas roupas. A adolescente estava desaparecida desde a última sexta-feira, (10).

Segundo a amiga de ”profissão”, Aline saiu para se encontrar com um suposto cliente no Conjunto Manoel Julião e não foi mais vista. Moradores da localidade onde Rogéria foi encontrada, disseram que ouviram muitos gritos de socorro durante a noite de sexta-feira.

Durante o exame cadavérico, foram encontradas várias perfurações no corpo da adolescente, oriundos de arma branca (faca). A Polícia Civil já iniciou o serviço de investigação, o caso estará sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).