Serventes viram maqueiros em cirurgias no Hospital Ary Rodrigues

Diretoria do Sintesac foi ao município e se reuniu com os servidores do hospital e representantes da Sesacre para apaziguar os ânimos e restabelecer a calma dos serviços

O Clima no Hospital Ary Rodrigues da cidade de Senador Guiomard turvou-se nos últimos dias. Uma série de mudanças implantadas pela nova diretoria criaram um clima de revolta entre os servidores e, no entender deles, expuseram os usuários a graves problemas, principalmente contaminação hospitalar por conta do uso de serventes para o trabalho de maqueiros.

Os servidores do hospital estavam revoltados com as mudanças implantadas no hospital, com redução na alimentação, retirado de maqueiros e porteiros, bem como a relotação de alguns servidores. A direção estaria também usando os serventes de limpeza para empurrar maca com pacientes do centro cirúrgico. Por conta da insatisfação, os servidores ameaçavam parar os trabalhos.

Sintesac intervém e ânimos se acalmam

Uma equipe do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), esteve reunida com os servidores e a diretoria do hospital, o Sub Secretário Rui Arruda, o Diretor Regional do Alto Acre, João Frankalino e a gerente administrativo. Pelo sindicato estava o vice-presidente, Jean Marcos Lunier, a Secretária Geral Francinete Barros, o advogado Marcelo Neri e o apoiador João Batista Ferreira dos Santos, ex-presidente do Sintesac.



Depois de cinco horas de reunião, os representantes do Estado assumiram o compromisso de resolver os problemas da seguinte forma:

Segurança: Repor todas as lâmpadas externas; efetuar as podas das árvores; providenciar os reparos no muro externo; providenciar uma escala de porteiros no padrão, com dois porteiros à noite e um durante o dia.

Alimentação: Os servidores com plantões de 12 e 24 horas terão o direito de fazer as refeições e os lanches; Será editada uma circular com a normatização do uso do refeitório; a cozinheira das noite será em regime de plantão.

Farmácia: Haverá uma reunião entre a gerente da farmácia do hospital e o servidor responsável para selar um acordo de vivência no trabalho, onde cada um vai atuar em um horário diferente;

Maqueiros e serventes: Quando da reunião, os maqueiros já haviam retornado ao serviço e os serventes não mais estão sendo utilizados.

Relotações: Ficam todas suspensas até o final do processo administrativo. (Asscom)