Protestos complicam trânsito no Centro e RBTRANS pede a motoristas que evitem região durante manifestações

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) pede aos motoristas que evitem rotas de convergência ao Centro da capital em virtude da ocorrência simultânea de duas manifestações populares, no Terminal Urbano e na Rua 24 de Janeiro, em frente à Câmara de Vereadores, no Segundo Distrito. “Solicitamos às pessoas que evitem o Centro de Rio Branco e o Segundo Distrito durante estes movimentos”, pediu Jô Luis Fonseca, diretor de Transportes da RBTRANS.

Em todos os pontos dos movimentos a RBTRANS mantém agentes para controlar o trânsito. A proposta é minimizar o impacto do fechamento de ruas principais e secundárias e, por isso, a redução do trânsito nessas regiões é importante. Em frente à Câmara a manifestação está sendo realizada pelos motoristas de ônibus e no Terminal Urbano há uma mobilização contra o aumento da passagem de ônibus.

Em decorrência das manifestações e fechamentos de vias e do Terminal Urbano, o sistema de transportes deverá ter atrasos em sua operação.

Assessoria RBTRANS