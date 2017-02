Polícia Militar apreende arma de fogo no bairro Cidade do Povo

Durante a madrugada de segunda-feira, 13 de fevereiro, uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) da Cidade do Povo prendeu Aristeu Barros Escurra (50) em posse de uma arma de fogo. A ocorrência aconteceu na Rua planejada, após a quadra 20.

Segundo informações policiais, durante patrulhamento de rotina foi avistado um carro com quatro pessoas em atitude suspeita. Após busca veicular, Aristeu afirmou que no porta luvas do veículo havia um revolver de calibre 22.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao autor que teve sua integridade física preservada e foi conduzido para Delegacia de Flagrantes (Defla).

De acordo com o Capitão PM Velásquez, responsável pelo policiamento na Cidade do Povo: “A fim de promover segurança aos moradores estamos realizando policiamento ostensivo diuturnamente. Nossos trabalhos são o policiamento comunitário e o patrulhamento motorizado, onde procuramos desenvolver ações preventivas com a maior eficácia possível.” (Com informações Asscom/PM)