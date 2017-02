Polícia Civil apreende arma e autor de tentativa de homicídio em Acrelândia

A Polícia Civil no município de Acrelândia, prendeu em flagrante delito, Claudemir Inácio Moreira, 24, vulgo “Lepo Lepo” sob, acusação de tentativa de homicídio, crime ocorrido no último sábado, 11, contra duas vítimas. A prisão de Claudemir foi realizada no ramal do Macário, zona rural do município.

A investigação apontou que Moreira tentava se evadir para o Estado de Rondônia em um veículo tipo Gol. Ao receber voz de prisão o acusado foi conduzido a delegacia onde confessou a autoria do atentado sendo flagranteado pela autoridade policial.

Após a prisão o veículo passou por uma minuciosa vistoria e foi encontrado um revólver calibre “22, municiado, que Moreira confessou ter usado na tentativa de homicídio.

A ação foi coordenada pelo delegado Marcos Cabral com apoio de policiais militares. “Desde o fato ocorrido ainda no sábado, 11, passamos a monitorar as saídas da cidade no intuito de prender o acusado. Na tarde desta segunda-feira, 13, recebemos a informação de que o suspeito estaria fugindo do município, momento em que interceptamos o veículo e realizamos a prisão”, disse delegado Marcos Cabral.

O acusado será conduzido a capital, levado ao presídio e colocado a disposição da justiça. (Asscom/PM)