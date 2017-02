Peruano é preso pela PRF com quase 10kg de cocaína rumo a RO

Mais um trabalho de fiscalização da PRF pelas rodovias federais do estado do Acre, evitaram que uma ‘carga’ de cocaína chegasse ao seu destino final. A fiscalização em um táxi lotação no posto localizado na BR 317, no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, distante 55km da fronteira com a Bolívia.



Um táxi que vinha da fronteira com o Peru, tinha um passageiro de nacionalidade peruana, identificado como José Antonio Arraiza Pena (45), chamou atenção por demonstrar nervosismo e dar respostas desconexas durante entrevista de rotina.

Foi quando verificaram suas bagagens e perceberam que havia algo de errado numa maleta. Apesar de retirarem o que tinha dentro, o peso se mantinha acima do normal e resolveram verificar no forro fazendo um furo.

Após realizar um narcoteste, foi confirmado que havia vestígio de cocaína, o que foi bastante para dar voz de prisão ao peruano. Diante do flagrante, confirmou que a droga seria entregue na cidade de Porto Velho, capital do estado vizinho de Rondônia.

José foi conduzido à delegacia da Polícia Federal localizado na cidade de Epitaciolândia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista, para em seguida ser transferido ao presídio na Capital, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

( Com informações OAltoAcre)