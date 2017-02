O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (14), que conversou com o superintendente do DNIT para Acre e Rondônia, Sérgio Mamanny, no aeroporto de Cruzeiro do Sul e o gestor teria afirmado que “não existe projeto para reconstrução da BR 364”, nem teria data para início da recuperação da rodovia.

“Perguntei ao superintende do DNIT como estava o projeto de reconstrução da BR e quando daria início a reapuração. Para minha surpresa, Sérgio Mamanny disse que não existe projeto e não sabe nem quando estará pronto. Estão brincando, nós estamos vendo a situação da BR tem ônibus que demora 24 horas para chegar em Rio Branco”.

Gonzaga questiona: “Como é que se recupera uma estrada sem projeto? Como é que se reconstrói? O que estão fazendo é paliativo. Estão jogando pedra e não resolver nada. Os caminhões passam por cima e afunda as pedras. Os municípios do Juruá precisam desta estrada. É só promessa e mais nada”, ressalta o tucano.

Ele faz um apelo para união dos políticos da bancada federal em torno da questão da BR. Enquanto cada um puxa para um lado, uma passagem e Cruzeiro do Sul para Rio Branco custa 540 reais para daqui a 10 dias e ainda tem a taxa de embarque. Para o dia 17 custará 747 reais. Isso é uma exploração”, afirma Luiz Gonzaga

Segundo o parlamentar, “além de não termos uma estrada de qualidade, a Gol ainda cobra um absurdo por uma passagem. De Rio Branco a Tarauacá só tem voos dois dias por semana, quarta e quinta. Se alguém tiver uma emergência naquele município tem que pagar mais de 9 mil reais para fretar uma pequena aeronave”, finaliza.

O oposicionista Nicolau Júnior (PP) desmente o colega Gonzaga. “O projeto está pronto. Há seis meses que o superintendente do DNIT não pisava no Acre. Quem está levando o projeto e pedindo ajuda em Brasília é Thiago Caetano. É uma forma de reconhecer o trabalho do superior do DNIT no Acre”, relata o progressista.

“O senhor Sérgio Augusto está mentindo. Estamos acompanhando o projeto em Brasília. Se Deus quiser nós vamos ter a superintendência do DNIT no Acre. Rondônia não está preocupada com o Acre. Ainda bem que o Acre vai ter superintendência para que todos os deputados possam cobrar. Não estou aqui para denegrir ninguém”. (Com informações AC 24 Horas)