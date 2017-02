Matriculas para vagas remanescente no Ifac podem ser feitas até esta terça-feira

Terminam nesta terça-feira (14) as matrículas nas vagas remanescentes para cursos técnicos nas modalidades Integrado e Subsequente do Instituto Federal do Acre (Ifac). Os interessados devem comparecer às unidades de ensino com os documentos descritos nos editais disponíveis no site da instituição. O preenchimento das vagas será realizado por ordem de chegada.

As vagas na modalidade Integrado estão sendo ofertadas no campus Sena Madureira para o curso técnico em Informática. Ao todo estão disponíveis oito vagas. Para realizar a matrícula, o candidato precisa ter até 17 anos de idade e já ter concluído o Ensino Fundamental. Conforme descrito em edital, o curso tem duração de três anos e as aulas são realizadas no período vespertino.

Já para aqueles que residem em Rio Branco, as vagas disponíveis são para o campus Avançado Baixada do Sol, na modalidade Subsequente. Ao todo, estão sendo oferecidas 19 vagas no curso de Técnico em Agroecologia, que tem duração de dois anos e com aulas a serem realizadas pela manhã, como também outras 29 vagas para o curso de Técnico em Aquicultura, em que as aulas serão ministradas no período vespertino e tendo duração de um ano e meio. Para realizar as matrículas na modalidade Subsequente, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio.

