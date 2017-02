Manuel Marcos defende manutenção da passagem estudantil em um real e lamenta aumento

O presidente da Câmara de Vereadores, Manuel Marcos (PRB), defendeu, na sessão desta terça-feira, a manutenção da passagem estudantil a R$ 1 e disse que considera qualquer aumento da tarifa de ônibus um absurdo.

Nesta segunda-feira, 13, o Conselho Tarifário aprovou o aumento da passagem de ônibus, de R$ 3 para R$ 3, 80, mas com a possibilidade de redução para R$ 3, 50 com a redução do ISS e outorga concedida pela prefeitura, proposta que deve ser aprovada pela Câmara.

“Eu sou a favor da isenção que mantenha a passagem de R$ 1 para estudante, sou a favor. Também acho um absurdo a passagem em R$ 380 ou R$ 4, 08. Se tiver que dar a isenção para ter a melhor tarifa, vamos dar. Ninguém aqui é a favor de empresário. Somos a favor das pessoas que usam o transporte coletivo”, disse o vereador.

Ao falar sobre a CPI do Transporte Coletivo, Manuel Marcos acrescentou que a Casa dará todo apoio jurídico a Comissão. “Sobre a Comissão, quero informar que já estamos colocando à disposição nosso setor jurídico para dar todo auxílio.” (Com informações AC 24 Horas)