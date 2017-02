Jovem é alvejado com três tiros no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco

O jovem Leandro, vulgo “jacaré”, 19 anos, foi alvejado com vários tiros na noite desta segunda- feira, (13), no Residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o apurado, o adolescente estava conversando com amigos em frente á sua residência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximou e o garupa disparou três vezes em Leandro, dois tiros atingiu as costas e um o braço da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares, ao chegar no local, prestou os primeiros atendimento á vitima, em seguida o encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), em estado grave. Guarnições da Polícia Militar estiveram no local colhendo informações com populares e fizeram patrulhamento na tentativa de localizar possíveis autores dos crimes, até o momento ninguém foi preso.

Segundo os paramédicos, ao dar entrada no Pronto Socorro, à vítima já foi direto para o centro cirúrgico. A Polícia Civil está investigando o caso.