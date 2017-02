Inscrições abertas para 3º etapa do Acreano de Vôlei de Praia Sub-21

A 3º etapa do Campeonato Acreano de Vôlei de Praia Sub-21 feminino e masculino será disputada no próximo domingo (19), na Arena de Vôlei de Praia da Universidade Federal do Acre (UFAC), a partir das 9h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sábado (18), pelo número (68) 99962-8277.

O regulamento e outros detalhes técnicos serão definidos durante o congresso técnico, no dia da disputa, às 8h. Segundo o coordenador técnico da competição, Carlos Leopoldo, a competição dá continuidade ao calendário 2016. Serão aceitas no máximo a inscrição de 12 duplas por naipe. Terão preferência as duplas que jogaram e estão ranqueadas nas etapas anteriores.

– É a última etapa do calendário 2016, que iremos cumprir para honrar o que foi prometido. Serão aceitos no máximo a inscrição de 12 duplas por naipe. Terão preferência as duplas que jogaram as etapas anteriores na versão 2016. Serão oferecidos camisetas de jogo para estas 12 duplas. A premiação será troféus para os campeões e medalhas para os 2º e 3º colocados – explica.

