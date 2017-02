Gabriel Jesus quebra osso do pé e deve perder o restante da temporada

Péssima notícia para Manchester City e Gabriel Jesus. Ainda no primeiro tempo da boa vitória por 2 a 0 sobre o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, o atacante brasileiro sofreu uma fratura no osso do metatarso do pé direito, terá que passar por cirurgia e ficará entre dois e três meses afastado do futebol, podendo perder o restante da temporada. As informações são do diário inglês “The Sun”.

Com três gols em cinco jogos, o atleta vinha se destacando em seu início de jornada no futebol europeu, mas sua boa fase foi interrompida pela lesão. Para sequência da Premier League, onde o City é o segundo colocado atrás do Chelsea, e mata-mata da Champions League, o técnico Pep Guardiola deverá promover a volta do argentino Agüero ao time titular.

Antes mesmo de saber o resultado do exame, ainda na entrevista coletiva após o duelo contra o Bournemouth, Guardiola admitiu que iria rezar para que a lesão não fosse grave. E o treinador destacou a importância de Gabriel Jesus no seu time. “Ele é muito importante. Quando você está numa equipe grande, você tem muitas competições para jogar, então precisamos de todos os jogadores”, comentou o espanhol.

Início arrasador

Desde que chegou à Inglaterra, Gabriel Jesus obteve sucesso imediato. Aos 19 anos, o jogador foi vendido pelo Palmeiras ao Manchester City por cerca de R$ 114,6 milhões. Nos cinco primeiros jogos pela equipe de Pep Guardiola, o brasileiro marcou três gols e somou duas assistências.

A estreia do jovem atacante no clube inglês ainda mudou os rumos de Sergio Agüero. Considerado um dos melhores do City, o argentino foi para o banco de reservas para Gabriel entrar em campo.

E Ronaldinho Gaúcho fez questão de enaltecer o compatriota. “No momento o melhor jogador de futebol do mundo é o Messi. Eu sempre disse que acredito que um dia será Neymar. Mas aos 19, no futuro, pode ser Gabriel. Ele tem todos os requisitos para fazer isso acontecer”, comentou R10.

IG