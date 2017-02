Feíjó abre concurso com 140 vagas para níveis fundamental, médio e superior

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 14, o edital 01/2017, da abertura do processo seletivo da Prefeitura Municipal de Feijó e terá o prazo de vigência de 12 meses e poderá ser prorrogado por igual período.

As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior para preencherem as 140 vagas disponíveis para rede municipal de ensino.

Os salários variam entre R$ 937,00 e R$ 1.160,72 e seleção será por análise curricular. A contratação foi autorizada pela Lei Municipal n.º 732.

O processo seletivo será para contratações temporárias de professores para zona urbana e rural para as turmas iniciais do 1º ao 5º ano, na educação municipal daquele município. Além das vagas para professores, o edital tem vagas para Cuidador Infantil; Motorista de ônibus e servidor de Apoio.

Ainda no DOE foi publicado o Edital Nº 002/2017, que torna pública a abertura de concurso público simplificado para os cargos de motorista de ônibus escolar e pessoal de apoio. As inscrições poderão ser feitas nos dias 14 e 15 de fevereiro, na Secretaria Municipal de Educação de Feijó.