EI promete cortar cabeça de quem comemorar Dia dos Namorados

Em boa parte do mundo, a celebração é feita em 14 de fevereiro, dia de São Valentim

Uma fonte local da província iraquiana de Nínive revelou que o Estado Islâmico está ameaçando a população que deseja comemorar o Dia dos Namorados neste 14 de fevereiro, chamando a data de uma “festa da perversão”.

“O pregador do Estado Islâmico proferiu uma fala ameaçadora no parte ocidental de Mossul. O motivo foram as conversas entre os jovens e os adolescentes sobre o Dia dos Namorados.”

Em certo momento da fala, segundo a fonte, o clérigo “mostrou aos presentes um urso de pelúcia vermelho e, aos olhos de todos, cortou sua cabeça com uma faca. Ele prometeu fazer o mesmo com todos que comemorarem a ‘festa da perversão'”. (Sputnik Brasil)