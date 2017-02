Deputado apresenta projeto extinguindo feriados dos dias do evangélico e católico

O deputado estadual Heitor Júnior (PDT) apresentou um projeto de lei na manhã desta terça-feira (14) pedindo a extinção dos feriados estaduais do dia do Evangélico e do dia do católico. Para ele, a data comemorativa poderá ser mantida, mas o feriado fere a Constituição e acarreta prejuízos para alguns setores da economia do Estado.

“Embora ferindo o ego de alguns colegas, eu também vou apresentar um projeto para extinguir os projetos do dia do evangélico e do católico. Baseado na Carta Magna para que possamos ter o dia comemorativo, mas sem o feriado”. Heitor Júnior afirma que seu projeto é com base na ADIN 3069/8 e a lei federal 383/02”.

O parlamentara apresentou ainda um projeto que que cria o dia estadual do bancário, que deverá ser comemorado no dia 28 de agosto. “O projeto cria o dia comemorativo, mas sem feriado. Para que possamos ter a data comemorativa, mas sem feriado para reconhecer o trabalho desta importante categoria que é a dos bancários”. (Com informações AC 24 Horas)