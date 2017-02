32 pessoas morrem em acidente de ônibus em Taiwan

Um acidente com um ônibus de turismo matou 32 pessoas e deixou vários feridos em Nangang, ao norte de Taiwan, nesta segunda-feira (13), por volta das 21h local (12h, em Brasília). Segundo a Associated Press, o tombamento do veículo pode ter sido causado por excesso de velocidade.

O porta-voz da polícia de estrada, Ma Ling-wen, informou que o limite de velocidade no trecho onde houve o acidente é de 40 km/h, mas ainda não se sabe qual era a velocidade do veículo, que transportava 44 pessoas, incluindo o motorista e o guia.

As equipes de resgate chegaram ao local pouco depois do acidente, mas muitos passageiros já não tinham sinais de vida.