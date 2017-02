Seop realiza obras de 12 novas praças na Cidade do Povo

O secretário estadual de Obras Públicas, Átila Pinheiro, e demais gestores técnicos do governo e da Prefeitura de Rio Branco acompanham a execução das obras de 12 novas praças na Cidade do Povo.

Com a assinatura da ordem de serviço assinada pelo governador Tião Viana no fim de 2016, a gestão estadual disponibiliza os recursos de R$ 2,5 milhões para a implantação destes novos equipamentos públicos.

Os projetos, arquitetônico e de paisagismo, indicam que cada área de lazer disporá de quadra esportiva de areia, playground, bancos, calçadas de passeio e academia.

“No fim de fevereiro, iniciaremos as etapas de entrega com duas novas praças e seguiremos um cronograma de inaugurações até o meio do ano, garantindo mais alternativas saudáveis para os moradores”, declarou o titular da Secretaria Estadual de Obras Públicas (Seop), Átila Pinheiro.

A Cidade do Povo possui 3.131 unidades habitacionais entregues a uma população de aproximadamente 15 mil habitantes. Além das obras em execução, e de duas praças da juventude, os moradores irão receber, ainda, um novo campo de futebol, que será construído com verbas de emenda do parlamentar Alan Rick.

O anúncio deste investimento foi feito pelo o diretor de planejamento da Secretaria de Obras Públicas de Rio Branco, Flávio Soares, acompanhado do secretário Municipal de Esporte e Lazer, Afrânio Moura.

“Com a definição do local, apresentado pela Seop, na entrada central da Cidade do Povo, a comunidade ganhará um campo de futebol com medições oficiais. Isto é uma articulação do governo e da prefeitura para melhorar a qualidade de vida da população da capital”, destaca Afrânio Moura.

