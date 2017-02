“Recebo com entusismo a responsabilidade de representar o povo de Rio Branco”, diz vereador Raimundo Neném

Um dos expoentes da renovação na Câmara Municipal de Rio Branco, que chegou a 70% na atual legislatura de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), o vereador Raimundo Neném (PHS) falou das intensões e expectativas do seu mandato no parlamento municipal. Eleito com 2.462 votos, o vereador tem sua força política no Segundo Distrito da capital e vai presidir a Comissão Parlamentar responsável pelos interesses do Esporte.

Segundo Raimundo Neném, a expectativa no Legislativo de Rio Branco é poder concluir os projetos que serão apresentados ao decorrer do seu mandato, além de lutar pela melhoria de vida da população da capital. “Vou desempenhar um mandato qualitativo e com isso tentar retribuir da melhor fora a confiança que depositaram em mim”, acrescenta.

Questionado se tentará alçar voos mais altos, como por exemplo, a disputa por uma vaga de deputado estadual em 2018, o parlamentar alegou ser cedo demais para responder sobre isso e que a sua prioridade é o mandato de vereador.

Como lembrado no início da matéria, Neném irá presidir a Comissão de Esporte na Câmara nos próximos anos, o que na sua visão é uma forma de criar oportunidade para os jovens e qualidade de vida para os mais velhos.

“Uma juventude com esportes é uma juventude sadia e livre de qualquer coisa que venha contaminar seu futuro. Com relação à terceira idade, vou procurar atender suas necessidades esportivas e buscar, acima de tudo, oferecer mais qualidade de vida para eles”, conclui. (Com informações AC 24 Horas)