Policiais bolivianos invadem casa em Epitaciolândia, atiram contra idoso de 72 anos e levam filho preso

O caso ocorreu na noite do último sábado (11), e de acordo com a denúncia dos familiares, um grupo de pelo menos cinco policiais bolivianos invadiu a casa de um senhor de 72 anos, localizada no bairro José Assem, em Epitaciolândia, e debaixo de muitos tiros levaram o seu filho preso. O diarista Sebastião Nogueira do Nascimento, 33 anos, permanece detido em uma delegacia no país vizinho, em um ambiente totalmente insalubre.

O motivo da invasão na residência seria que Sebastião teria cometido atos ilegais em Cobija.

A jovem Edilene Miguel, 23 anos, procurou a reportagem do jornal Folha do Acre para denunciar os abusos que, segundo ela, o namorado está sendo submetido na Bolívia.

“Eles chegaram de noite e já foram arrombando a porta, atiraram várias vezes. Eles não tinham nenhum mandado de nada, só falavam que iriam levar o Sebastião preso”, disse a dona de casa.

“Ele está lá em uma cela escura sozinho, além de estar trancado está algemado. O tratamento dos bolivianos com os brasileiros é horrível, ele está passando fome”, salienta Edilene. Na ação, supostamente truculenta da guarnição da polícia boliviana, o pai do homem preso, identificado como Lau Chaves do Nascimento, 72 anos, foi ferido por estilhaços dos disparos e precisou receber atendimento médico no hospital do município.

A família de Sebastião procurou no domingo (12) a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, mas devido ser final de semana acabaram não conseguindo registrar se quer um boletim de ocorrência. Nesta segunda-feira (13), eles irão procurar o consulado do Brasil naquele país, afim de realizarem o resgate do homem.

“A gente pede às autoridades do Acre, que façam alguma coisa pra ajudar nossa família. Estamos sendo mais uma vez vítimas da truculência do povo boliviano. Eu peço aos representantes dos Direitos Humanos que também intervenham nesse caso”, finaliza a jovem. (Com informações Folha do Acre)