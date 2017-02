Polícia Militar prende foragido da justiça com motocicleta furtada na Conquista

Homens da Rádio Patrulha (RP) do 4° Batalhão prenderam no final da manhã deste domingo, 12 de fevereiro, Jose Braz (23), com uma motocicleta furtada. O fato ocorreu na Rua Dourado, bairro Conquista.

A guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um cidadão em fundada suspeita, transitando em uma motocicleta. Os militares realizaram a abordagem ao condutor, que questionado sobre a documentação do veículo, informou que a moto seria furtada.

Os militares procederam a uma consulta veicular e individual do abordado, quando foi constatado que a motocicleta realmente seria furtada e contra José Braz constaria um mandado em aberto expedido pela 2° Vara Criminal de Rio Branco.

José Braz foi encaminhado pela guarnição, juntamente com a motocicleta, CG Titan de cor vermelha placa MZY final 73, para Delegacia de Flagrantes (Defla), para medidas cabíveis ao caso. (Com informações Asscom/PM)