Polícia Militar apreende arma de fogo no bairro Laélia Alcântara

Durante o serviço da tarde deste domingo, 12 de fevereiro, uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão prendeu Luiz Antônio (43) em posse de uma arma de fogo. A ocorrência aconteceu na Rua São Pedro, bairro Laélia Alcântara.

Segundo informações policiais, a guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para realizar uma averiguação, que em uma residência estaria acontecendo uma venda de arma de fogo.

Os militares se deslocaram ao endereço, onde foi encontrado o proprietário da casa, que autorizou a entrada da guarnição no imóvel. Na busca domiciliar foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco munições intactas.

Questionado, Luiz Antônio informou que o armamento havia sido deixado em sua residência mais cedo por um cidadão que havia lhe pedido para guardá-lo em sua casa. O proprietário do imóvel foi conduzido para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Preso com arma branca

Ainda durante o serviço operacional da tarde deste domingo, homens do 4º BPM prenderam Jhonatan Clarc (25) em posse de uma arma branca no Conjunto Esperança. O autor estaria ameaçando os pedestres no bairro com o armamento, quando foi surpreendido pelos militares e encaminhado para Defla. (Com informações Asscom-PM)