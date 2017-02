Mulher tem casa incendiada após receber ligação com ameaças, diz PM

Duas casas ficaram totalmente destruídas durante dois incêndios registrados na madrugada e manhã desta segunda-feira (13). O primeiro caso ocorreu na Rua Siqueira Campos, bairro Cafezal, e o outro no bairro da Praia do Amarílio, em Sena Madureira, interior do Acre. Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), os casos têm envolvimento com briga entre facções criminosas.

A reportagem o sargento da Polícia Militar do Acre (PM-AC) Galberto das Neves disse que a proprietária da primeira casa incendiada foi ameaçada de morte dias antes e deixou o local com medo. A vítima estava na casa do pai quando o incêndio ocorreu. A polícia fez buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi preso.

“Disse que recebeu um telefonema falando para sair da residência, senão iriam levar a cabeça dela e da filha para um rapaz de facção. Ela mandou a filha para casa de um parente e foi dormir na casa do pai. Ela tem um sobrinho preso e outro que saiu há dois dias e está na tornozeleira. Do meu conhecimento, ela mesmo não tem envolvimento com facção”, relatou o sargento.

A polícia detalhou ainda que a vítima perdeu todos os pertences durante o incêndio. Segundo o sargento, a mulher passou o nome da pessoa que levou o telefone para ela, quando recebeu a ameaça de morte. “Demos assistência para ela e registramos um boletim de ocorrência. Fui buscá-la na casa do pai para ajudar”, ressaltou.

Casa abandonada

A casa incendiada na Praia do Amarilio, segundo a PM-AC, estava abandonada. O sargento Neves disse que o caso tem relação com a briga entre moradores dos bairros Bom Sucesso e Praia do Amarílio.

“Recebemos uma informação ontem a noite [domingo,12] que o pessoal do Bom Sucesso estaria escondido armado, entre sete a oito pessoas, em uma mata. Ficamos escondidos também, mas começou a surgir ocorrências na cidade e precisávamos atender, tivemos que sair do local. Eles permaneceram lá. Já atendemos várias ocorrência nessa residência que queimou. É coisa de facção mesmo”, contou. (Com informações G1 Acre)