Mulher é assassinada em Tarauacá e marido é o suspeito

Uma mulher de 38 anos foi assassinada em Tarauacá com um tiro de escopeta na região do tórax e o suspeito pelo crime é o próprio marido. O fato aconteceu no Seringal Apodi, zona rural do município, na noite do último sábado (11).

Segundo o que foi registrado na polícia os dois tiveram uma discussão após eMaria do Desterro dos Santos ter chegado da capital onde acompanhava uma audiência do filho que está preso em Rio Branco. Durante a discussão ele se apossou de uma escopeta e a atingiu com um disparo na região do tórax.

Diligências foram feitas durante todo o final de semana, mas, o homem não chegou a ser preso. O corpo foi resgatado no domingo (12) e liberado no mesmo dia a família. (Com informações ORioBRanco.Net)

