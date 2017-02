Ilderlei Cordeiro segue proibido de selecionar novos servidores; ordem foi dada pelo TCE

Com a suspensão publicada no Diário Oficial no último dia 10, o prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), de Cruzeiro do Sul, continua proibido de dar seguimento ao processo de seleção de novos servidores para a Secretaria de Educação da cidade. A ordem para parar os trâmites da seleção foi dada no início do mês, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No processo seletivo, a Educação municipal visava contratar 191 novos funcionários entre professores, motorista de ônibus escolar, auxiliar de transporte escolar e nutricionista, além de preenchimento de cadastro reserva para diversas outras áreas. Os salários variavam entre R$ 937 e R$ 1.500.

Em entrevista ao programa Bom Dia Juruá, da rádio Juruá FM, o vice-prefeito do município e secretário de Educação, Zequinha Lima, chegou a dizer que o processo de seleção estava embasado em “lisura”. “Trata-se um concurso simplificado feito com seriedade. As pessoas podem ficar despreocupadas em relação ao processo seletivo, que vai se basear na qualificação dos candidatos”, garantiu.

A determinação do TCE se dá porque o município está gastando acima do limite com o pagamento de salários de servidores. Ordens similares também foram enviadas às cidades de Sena Madureira, Jordão e Santa Rosa do Purus, que também tiveram as seleções funcionais suspensas.