Homem é morto a tiros em frente de escola em Rio Branco

Rio Branco registrou mais um homicídio neste fim de semana. Rêmulo Souza da Silva, de 35 anos, foi morto com três tiros enquanto consumia entorpecente na tarde deste domingo (12) no bairro João Eduardo II em frente à uma escola que leva o nome do bairro. De acordo com a Polícia Militar, um homem o chamou no portão de casa e disparou contra a vítima.

“A guarnição chegou ao local e já tinha acontecido o evento. Segundo informações das pessoas que estavam na residência, chegaram dois rapazes e eles usavam substâncias entorpecentes. De repente alguém chamou no portão, foi quando a vítima foi recebida à bala. Já caiu e os outros dois se evadiram”, diz o tenente da Polícia Militar, Nelson Rodrigues.

Os tiros atingiram o rosto, a perna e o braço de Silva. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu dentro da ambulância.

A Perícia Criminal foi acionada e a guarnição ainda realizou patrulhamento pelas proximidades. O corpo de Silva foi levado para o Instituto Medico Legal (IML).

Os familiares de Silva ainda chegaram a reconhecer o autor, mas até está esta segunda (13), ninguém foi preso. “A gente já tem suspeitos. Vamos deixar que a polícia judiciária faça seus trabalhos, mas temos os suspeitos de cometerem esse crime”, finaliza o tenente. (Com informações G1 Acre)