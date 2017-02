Grávida é presa no bairro Aírton Sena com 42 tabletes de maconha

Policias do tático do 3º Batalhão teriam recebido uma denúncia de que a acusada estaria vendendo droga no local acima citado

A jovem grávida Caroline Mesquita da Conceição, de 19 anos, foi presa no Beco do Coco, bairro Aírton Sena, região da Baixada do Sol, na noite de domingo, (12), por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a mesma é acusada de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo consta, os militares fazia um patrulhamento de rotina nas ruas do bairro, quando receberam uma denúncia, que uma jovem estaria comercializando entorpecentes em sua residência.

A guarnição foi averiguar a veracidade dos fatos, abordaram a suspeita e fizeram uma revista pessoal, e encontraram uma pequena quantidade de drogas, em seguida resolveram ir até a casa de Caroline, onde após uma revista no imóvel encontraram 42 tabletes de maconha, 1 barra da mesma substância e uma escopeta calibre 36.

Diante do flagrante, a jovem não teve como escapar, Caroline Mesquita foi presa e conduzida a Defla (Delegacia de Flagrantes), onde será autuada por dois artigos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.