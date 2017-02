Final de semana é marcado por mortes e tentativas de homicídio

A onda de mortes não tem dado trégua em Rio Branco e tem se espalhado também em cidades do interior. Somente neste final de semana três pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo e outras quatro foram feridas.

No bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, na noite de sexta-feira (10), um jovem de 22 anos, Manassés Coelho Sales foi assassinado com um tiro na cabeça. Segundo relato de testemunhas, ele estava com um amigo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos. O amigo que não teve o nome divulgado, também, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

No domingo (12), no mesmo município um jovem de 15 anos foi executado ao ter a casa localizada no bairro Formoso invadida por criminosos encapuzados. O adolescente já estava dormindo e foi morto a tiros em cima da cama. Na casa estava apenas a mãe que saiu ilesa.

Em Rio Branco no domingo (12) a polícia também registrou uma morte no bairro João Eduardo II. Rêmulo Souza, de 36 anos foi assassinado dentro do quintal de casa com cinco tiros espalhados pelo corpo, um deles na cabeça.

Tentativas de Homicídio:

Na noite do último sábado (11), Luiz Carlos da Silva, de 24 anos foi alvo de tiros disparados por uma mulher no bairro Belo Jardi, segundo distrito de Rio Branco. Dois dos tiros passaram de raspão pela cabeça e outro atingiu o homem pelas costas. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), fez os primeiros atendimentos à vítima e em seguida o encaminhou ao Pronto Socorro. A suspeita fugiu da cena do crime antes da chegada da polícia e não chegou a ser presa, porém, identificada.

Na noite de domingo (12) outra tentativa de homicídio foi registrada na capital, desta vez no bairro Cidade Nova. A vítima identificada apenas pela alcunha de “Velho”, foi surpreendido por dois homens próximo a Praça da Juventude que efetuaram vários disparos. Testemunhas afirmam terem escutado pelo menos sete disparos e a vítima foi vista em seguida estendida no chão agonizando. Uma ambulância encaminhou a vítima ao hospital e seu estado é considerado grave. (ORioBranco.Net)