Dupla é presa pela PM com arma de fogo no bairro Valdemar Maciel

Felipe Rosa Santos, 19 anos, e Jhon Wille Silva, 24 anos, foram presos com uma arma de fogo na Rua Sergipe, bairro Valdemar Maciel. O fato aconteceu na noite deste sábado, 11 de fevereiro.

Segundo uma guarnição do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM), a guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma denúncia informando que dois homens estariam armados na região.

Após um breve patrulhamento a dupla foi localizada, e os militares apreenderam uma escopeta calibre 16 de fabricação artesanal com um cartucho intacto. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla).

(Asscom/PM)