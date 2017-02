Conselho Tarifário ‘derruba’ proposta das empresas e aumenta passagem de ônibus em Rio Branco para R$ 3,5

Apenas 2 conselheiros dos 10 que compõem o conselho votaram pela manutenção no valor da passagem que atualmente é de R$ 3. Apenas os representantes do Diretório Central dos Estudantes e União dos Estudantes Secundaristas votaram pela manutenção do valor.

Todas as demais associações com assento no conselho, incluindo a União dos Moradores de Associações de Rio Branco (Umarb), que havia se posicionado contra, optou por votar de acordo com os interesses dos empresários.

De acordo com o presidente do conselho, Gabriel Forneck, a proposta do valor da passagem ser R4 3,50 e manutenção no valor de R$ 1, que atualmente é cobrado aos estudantes, surgiu do representante da Fecomércio e Umarb, porém com direito a empresas ganharem isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS).

O advogado e ativista político, Gabriel Forneck, afirmou que pretende pedir judicialmente a anulação da votação. Agora o texto vai para Câmara Municipal para ser referendado pelos vereadores e depois para o prefeito Marcus Alexandre (PT), para ser sancionado. “Vamos pedir a anulação da reunião e continuar resistindo”, disse Gabriel. (Com informações Folha do Acre)