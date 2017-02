Caçador é encontrado vivo após sete dias perdido na mata em seringal do Iaco

O jovem Djeferson Alonso de Oliveira, 18 anos de idade, vulgo ‘Paulinho’ foi encontrado no domingo, 12, com vida, após passar sete dias perdido na mata. Na semana passada, ele tinha saído para caçar animais silvestres na companhia de um amigo, mas acabou não acertando o caminho de volta.

A informação foi confirmada pela tio do rapaz – a dona Jamila, moradora do Bairro da Vitória, em Sena. “Um ribeirinho da comunidade Santa Ana, alto rio Iaco, entrou em contato conosco informando que o Paulinho tinha chegado na casa da avó. Entre a família, o sentimento era de angústia, mas graças a Deus, ele foi encontrado com vida. Só temos que agradecer todos os moradores que se empenharam nas buscas”, comentou.

Sem muita experiência em caçada, o jovem saiu de casa na última segunda-feira e entrou nas matas do seringal Tabatinga. No mesmo dia apenas seu companheiro conseguiu retornar. “A nossa principal preocupação se deu pelo fato dele não conhecer bem a mata e também porque tem chovido quase que todos os dias, dificultando as buscas. Ainda bem que não aconteceu o pior”, enfatizou Jamila.

Esse é o segundo caso de desaparecimento de caçadores registrado recentemente na região de Sena. No rio Purus, o caçador Zé côco também se perdeu nas matas e foi encontrado mais de uma semana depois. Apesar do susto, em ambas as ocorrências, os moradores foram localizados com vida. (SenaOnline)