Tensão na Baixada: Bope mata três e deixa feridos durante tiroteio no “Beco do Brado”

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se envolveram em um grande tiroteio com supostos membros de facções criminosas, o saldo da ação resultou em três mortos, e três feridos. O fato ocorreu por volta das 13:00h, no Bairro Aírton Sena, Baixada da Sobral, precisamente no ”Beco do Brado”

Todos os envolvidos são supostamente integrantes de facções criminosas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento aos feridos, e em seguida encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O estado de saúde dos homens não foi divulgado.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local fazendo a perícia e após removeu os corpos para a instituição para os procedimentos de rotina.

