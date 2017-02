Uma troca de tiros entre bandidos e policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), culminou na morte de três homens. O tiroteio foi registrado no Bairro Aírton Sena, no ”Beco do Brado”, Baixada da Sobral, na tarde desta segunda-feira, (13).

O local está isolado para os trabalhos da Polícia Técnica (Perícia)

Mais informações a qualquer momento no plantão Ecos da Notícia