Suspeitos de matar detento em presídio de Sena são identificados pela polícia

‘Pangaré’ foi morto a golpes de estoque no começo da tarde da última quarta-feira, 08.

A polícia conseguiu identificar os suspeitos de matar o presidiário Francisco das Chagas Figueiredo da Cunha, mais conhecido por ‘Pangaré’. De acordo com investigações, Marcílio Lima Lopes, Manoel Marques da Costa Neto, Samuel Martins do Nascimento, Jefferson D’avila Queiroz e Francisco Rosemildo da Silva são os autores do crime. Os acusados foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimento e em seguida voltaram para o presídio Evaristo de Moraes. (Sena Online)