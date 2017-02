Principal destino dos acreanos para compras, Cobija completa 111 anos; saiba mais sobre a cidade

Poucos passos sobre a ponte da Amizade separam as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia (Acre/Brasil) de Cobija (Pando/Bolívia). A cidade, principal destino turístico e de compras dos acreanos, completou no último dia 09 de fevereiro 111 anos de fundação. Antes de receber esse nome, a cidade era conhecida como “Bahía”. Dois anos depois, em 1908, antigo porto do mar boliviano (Lamar), no Oceano Pacífico, renomeou para Cobija.

Com aproximadamente 60 mil habitantes, a cidade vem se tornando sinônimo de desenvolvimento na região boliviana. Basta poucas voltas por suas ruas para perceber muitas obras e construções. Recentemente, um anel viário e parte de um dos seus dois aeroportos, foi entregue à população. O estádio de futebol também foi outra importante obra inaugurada.

Muito conhecida pelos brasileiros pelo comércio de produtos vindos principalmente da China, Japão e Taiwan, Cobija também tem atraído estudantes do Brasil. Universidades que oferecem curso de medicina recebem centenas de acreanos, todos os anos, que buscam lá a oportunidade que aqui não encontram.





A cidade possui praças com um formato rústico e misturado, palmeiras que dão um toque de calma e cidade tropical relaxada. Quem visitou o lugar com certeza deve ter notado a diversidade das cores nos prédios.

A noite de Cobija é bastante movimentada. Afinal, como não se divertir nos inúmeros Karaokês, discotecas e casas de shows? Entre essas – Discoteca Lennon – que atraí centenas de brasileiros nos fins de semana. No local, músicas brasileiras com ritmos latinos (Salsa, Merengue e Reggaeton) interpretadas por sua própria banda, contagiam os visitantes.

Na agricultura, Cobija tem lado forte para a agricultura naquele país. Seu solo é propício para a colheita de milho, cacau, castanha do Brasil, amêndoas, café, mandioca, arroz, frutas tropicais e hortaliças. Os rios são bem conhecidos por uma variedade de peixes e todos os anos reuni centenas de brasileiros nas mais diversificadas competições de pesca.

Não são somente as belezas naturais e a gastronomia que chamam a atenção dos seus visitantes. Entre setembro, outubro e novembro acontece a FEXPO-PANDO a feira do agronegócio. O evento já faz parte do calendário cultural de Pando e reúne também expositores do Acre.

Porém, como toda cidade em desenvolvimento, Cobija possui ainda sérios problemas. Uma pesquisa publicada pelo Observatório Nacional de Segurança do Governo da Bolívia (ONS), afirmou que ela é a segunda cidade mais violenta da Bolívia, perdendo apenas para a capital Santa Cruz que lidera o ranking de insegurança. Pobreza e exploração do trabalho infantil, bem como a exploração da floresta amazônica também aparecem nas manchetes dos jornais bolivianos.

Durante essa semana, um desfile cívico, diversas atividades culturais e esportivas marcaram as comemorações dos 111 anos de Cobija. Um concurso da garota mais bonita da cidade e também apresentação de uma cantora internacional, Guísela Santa Cruz, abrilhantaram as atividades. Milhares de brasileiros que vivem na cidade ou que residem em Epitaciolândia e Brasiléia participaram dos festejos. (Folha do Acre)