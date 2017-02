Pivô brasileiro Fab Melo, ex-NBA, morre aos 26 anos

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O ex-jogador de basquete Fab Melo foi encontrado morto no sábado (11) em sua casa, em Juzi de Fora (MG). A suspeita é de que o atleta tenha sofrido um infarto. As informações são do portal Metrópoles

A última equipe onde Melo jogou foi Uniceub/Brasília. Ele acabou disputando apenas um jogo pelo time e pediu rescisão de contrato após ter diversas lesões, sem cobrar o valor de multa.

Em 2012, ele foi eleito o melhor jogador defensivo da conferência Big East, defendendo a Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. O pivô teve também uma rápida passagem pela NBA, jogando no Boston Celtics.