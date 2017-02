Para ajudar filho desempregado, aposentada cria delivery de refresco

Para ajudar na renda do filho que estava desempregado, a professora aposentada Maria das Graças Rodrigues, de 63 anos, criou um delivery de refrescos em Rio Branco. Até então, a venda dos doces era feita apenas em uma escola pública. Ela conta que a ideia do serviço de entrega surgiu por causa dos pedidos dos próprios clientes.

Graça, como gosta de ser chamada, lembra que, depois de ficar curada de câncer na laringe, decidiu ajudar o filho, que não trabalhava e não havia concluído nenhuma das três graduações que iniciou. Para não deixá-lo sem fazer nada em casa, há três anos, passou a fazer os refrescos, deixando ele responsável pelas vendas.

No entanto, o negócio começou a ficar mais conhecido há um ano, quando a família resolveu criar no Facebook o perfil “Refresco Cremoso da Graça”, que possui mais de 1,3 mil adicionados. A professora diz que a ideia de lançar a “empresa” na internet foi da neta. Depois um sobrinho criou a marca.

“Depois disso, começou a aparecer gente. As pessoas também vinham à minha casa para comprar, gostavam e passaram a indicar a outros. Então, ficavam perguntando se não entregávamos. Como meus filhos têm moto, eles começaram. Hoje, aos finais de semana, ninguém para”, fala.

São entre 18 a 20 sabores, alguns inventados pela própria aposentada. Os naturais são todos feitos com a própria fruta. Alguns ingredientes, como leite condensado e creme de leite, garantem que o produto fique cremoso na medida certa. Em um dia comum, sem os pedidos maiores, Graça diz que chega fazer sozinha 100 refrescos.

“Acredito que nossa diferença é o sabor, sempre vou inventando coisas novas. As pessoas elogiam muito. Um vai indicando ao outro e temos uma clientela muito boa. Tenho pedidos para maio para um aniversário de criança”, acrescenta.

Para o futuro, Graça revela que pretende continuar investindo no negócio. O desejo é comprar um refrigerador maior, contratar uma funcionária para ajudá-la a fazer os refrescos e, com isso, aumentar a produção. Cada saquinho custa R$ 1,50. As entregas são feitas de segunda-feira a domingo e ela acrescenta que não cobra taxa no delivery.

“Eu podia estar deitada me queixando porque tive câncer, mas não. Se a pessoa quiser, existe emprego sim. O que não dá é para ficar esperando por governo e se lamentando. Aqui em casa, tudo melhorou depois disso, foi uma renda extra mandada por Deus. Tem final de semana que conseguimos ganhar R$ 400 em um dia”, finaliza. (Com informações G1 Acre)